La scorsa serata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 52enne romano, con precedenti, con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

L’uomo, entrato in un minimarket in via di ponte Sisto, ha prelevato una bottiglia di birra da un frigo e ha tentato di allontanarsi senza pagare, ma fermato dal titolare del negozio, un 55enne del Bangladesh, lo ha colpito con calci e pugni.

I Carabinieri, che transitavano in quel momento nei pressi del negozio, hanno sentito le urla della vittima e, notata la scena, sono intervenuti. Il malvivente ha quindi aggredito i Carabinieri ma è stato bloccato e ammanettato.

L’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.