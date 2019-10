Roma, due nuove coop taxi adferiscono al trasporto disabili

Un incontro “aperto e costruttivo” quello che si e’ tenuto oggi presso l’assessorato alla Citta’ in movimento sul servizio di trasporto individuale per le persone con disabilita’. Due delle cooperative che gestivano il servizio fino allo scorso mese di settembre, Pronto Taxi 6645 e Radio Taxi Ostia Lido, hanno aderito immediatamente alla proposta di Roma Capitale per far tornare questo servizio a pieno regime. Si aggiungono cosi’ al nuovo vettore gia’ abilitato all’erogazione del servizio.

Lo comunica il Campidoglio. E’ stato individuato un periodo transitorio durante il quale le cooperative aderenti potranno adeguarsi al nuovo sistema di tracciabilita’ di Roma Capitale e contribuire a migliorarlo. Fino al 31 gennaio 2020 i precedenti vettori del servizio potranno usare il loro sistema di tracciabilita’. Nel frattempo saranno individuate le migliori modalita’ per l’utilizzo da parte dei vettori della nuova piattaforma indispensabile a poter certificare il servizio reso in base alla normativa vigente, anche con la possibilita’ di un’interazione tra sistemi diversi.