Multiservizi, protesta sotto la sede contro il taglio degli stipendi

“Il salario non si tocca”, “Cda a casa”,

“Che fine hanno fatto i soldi pubblici?”, “Dimettetevi”. Questi

gli striscioni apposti sulla cancellata della sede di Roma

Multiservizi su via Tiburtina. Alla protesta, organizzata dai

sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a cui sta partecipando un

centinaio di lavoratori, e’ scattata dopo la decurtazione del 30%

degli stipendi seguito al blocco dei pagamenti per gli addetti

alla raccolta dei rifiuti. In una lettera inviata nei giorni

scorsi dalla societa’ alle rappresentanze sindacali, si legge che

lo stipendio di ottobre a circa 3.000 persone puo’ essere pagato

soltanto in parte, perche’ l’amministrazione comunale ha bloccato

i pagamenti, dopo il servizio del programma tv ‘Le Iene’ relativo

alla raccolta presso le utenze non domestiche. Ieri mattina due

asili nido, via Boito e Villa Ada, e due scuole dell’infanzia,

Ferrini e Ronconi, del II Municipio di Roma sono rimaste chiuse

proprio per la mancanza del personale della Multiservizi,

causando molti disagi alle famiglie e anche oggi sarebbero molte

le persone assenti per malattia negli asili del II Municipio.

Ad aprire la manifestazione, che si svolge sotto il controllo

della Polizia davanti all’ingresso laterale della Multiservizi

lungo via di Tor Cervara, e’ stato il segretario della

Cgil-Filcams, Luca Battistini: “Come mai il cda non fa nulla

davanti ad una protesta forte? Quello che non ci piace e’ che

oggi il presidente aveva l’obbligo di sentire le parti sociali

invece se n’e’ andato via ignorandoci. Siamo in una situazione

preoccupante. Centinaia di bambini restano fuori dalle scuole e

nessuno si chiede perche’. La protesta continua fino al 25

ottobre, in concomitanza con lo sciopero del personale delle

Partecipate e la mobilitazione convocata per le 10 in piazza del

Campidoglio. Vorremmo che le societa’ committenti scrivessero

pubblicamente se hanno pagato o meno la Multiservizi”.