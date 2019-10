Le sezioni Pd sequestrate, Nicola Zingaretti scrive alle donne di Capena

Elvira non molla la sezione Pd di Capena candidata al sequestro. Ed al suo fianco si schiera il segretario nazionale Nicola Zingaretti. “Sapevo di poter contare su di lui” – dice mentre legge sull’Iphone il messaggio appena arrivato: “Se serve la mia presenza per cena di sottoscrizione io sono disponibile. No, questa sezione non la perdiamo più – afferma Elvira – Raccoglieremo i soldi necessari come facemmo all’inizio degli anni ’80 e con il segretario nazionale al nostro fianco e con lo stessa carica di entusiasmo sarà tutto più facile. Grazie Nicola”.

Il messaggio di Zingaretti arriva quando nei locali della sezione, che qualcuno ha perso a loro insaputa, vociano e si agitano cinque donne bellissime perché sanno ancora sognare e combattere. E resistere. Dalle 9 sono in attesa dell’annunciato arrivo del custode giudiziario incaricato di cambiare la serrature e prendere possesso dei locali, così come prevede la legge. Schierate a difesa di un bene che definiscono “comune” e dunque inalienabile, ci sono Francesca, figlia di Elvira, Barbara Scarafoni assessore comunale e Patrizia Piga che è sempre a fianco delle sue amiche del cuore quando c’è da battagliare. A dare man forte in prima linea anche Elvira Campanale, assessore comunale mentre, in disparte, controlla l’evolversi della situazione Roberto Betti, consorte di Elvira, “la Dolores Ibarruri” della Tiberina. La sorpresa è che, prima dello scambiatore di chiavi, è arrivato il sostegno del segretario nazionale Zingaretti che vale per Capena ma anche per le altre tre sezioni implicate nelle conseguenze giudiziarie del crack finanziario della Federazione di Tivoli, San Vito Romano, Castelmadama e Gallicano.

Intanto è in corso l’azione diplomatica del segretario provinciale Rocco Maugliani per tamponare la falla ereditata. Dopo aver nominato un avvocato sta esplorando la possibilità di rimandare l’esecuzione del sequestro giudiziario, forte della volontà espressa da tutti gli interessati a tassarsi pur di non cedere le mura di un pezzo della loro vita, della loro storia e di quella della loro comunità

