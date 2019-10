Codacons su Roma bus contro albero: risarcimento a tutti i passeggeri

Il Codacons si costituirà parte offesa nell’inchiesta della magistratura sul caso dell’autobus finito contro un albero su via Cassia, ed è pronto ad attivarsi per chiedere i dovuti risarcimenti nei confronti dell’Atac.

“Tutti i passeggeri presenti sul bus hanno diritto ad un indennizzo, indipendentemente dalle lesioni riportate – spiega il presidente Carlo Rienzi – Quanto avvenuto ha prodotto infatti una situazione di pericolo concreto per gli utenti, oltre ad uno stress evidente per i passeggeri, che legittima il diritto al risarcimento in favore dei viaggiatori. In tal senso ci mettiamo a disposizione dei cittadini coinvolti nell’episodio per avviare le dovute azioni legali nei confronti dell’azienda”.