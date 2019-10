Anci Lazio, Riccardo varone, sindaco di Monterotondo, è il nuovo presidente

Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo, e’ il nuovo presidente di Anci Lazio. Il giovane amministratore e’ stato eletto all’unanimita’ risultando, insieme alla lista, l’unico candidato. “Ringrazio per la fiducia accordatami da questa assemblea – ha detto -. Ovviamente ringrazio Nicola Marini che ha svolto un lavoro egregio, una persona che ho contribuito ad eleggere nel settembre del 2018. Un punto di riferimento sia per gli amministratori locali, sia per la struttura di ANCI Lazio, dando una nuova prospettiva e nuovi stimoli a tutta la struttura.

Sfruttero’ sicuramente il suo ottimo lavoro. Il mio primo obiettivo sara’ quello di lavorare a fianco dei sindaci, che affrontano ogni giorno difficolta’ di ogni genere, dal bilancio, a tutti i vincoli che spesso non penalizzano solo gli amministratori ma anche penalizzano anche i servizi che possono essere fruiti dai cittadini. Il rapporto di ANCI Lazio nei territori dovra’ mantenere la sensibilita’ di rapporto verso tutti i Comuni, piccoli e grandi”.

“La nostra regione – aggiunge Varone – e’ caratterizzata da tantissimi piccoli comuni, ricchi di storia e di bellezza, ma che spesso risultano essere i piu’ dimenticati, sopratutto nelle difficolta’; il ruolo di ANCI Lazio non dovra’ solo essere un’ancora di salvataggio ma anche un punto di riferimento per tutti loro. ANCI Lazio non puo’ prescindere dalla collaborazione con la Regione Lazio, ne’, tantomeno con l’Europa che non deve e non puo’ essere vista come qualcosa di “lontano” o “avulso” dal noi questo perche’ sarebbe una sconfitta non solo per tutta l’italia ma sopratutto lo sarebbe per i nostri territori. Mi piace ricordare in questa occasione l’ottimo lavoro svolto dal comitato tecnico scientifico, che e’ riuscita e riesci a dare la possibilita’ a tanti Comuni di sviluppare e sfruttare le possibilita’ offerte proprio dall’Europa”.

Varone lancia “una proposta da amministratore. Vedo tante donne amministratrici, un impegno che vorrei portare avanti e’ quello di valorizzazione proprio il ruolo della donna, garantirne il rispetto e il valore delle pari opportunita’, lavorando sul diritto di genere e sull’ampliamento di alcuni servizi (centri antiviolenza, casa delle donne, attivita’ culturali) e iniziative a supporto degli enti locali”.