Roma Metropolitane, nuova fumata nera in commissione sulla liquidazione

Si e’ chiusa nuovamente senza l’espressione del parere la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Mobilita’ del Comune di Roma, chiamate ad esprimersi sulla liquidazione di Roma Metropolitane. I consiglieri, dopo la sospensione della seduta mattutina, concessa al fine di prendere visione dei documenti tecnici che motivano la scelta del Campidoglio di liquidare la societa’, si sono ritrovati alle 16 in Campidoglio per la ripresa dei lavori.

A causa dei tempi stretti della discussione, uniti alla mancanza di tempo lamentata dai consiglieri per analizzare gli stessi documenti, vista inoltre la convocazione dell’Assemblea capitolina alle 17, il presidente della commissione Enrico Stefano ha annunciato un nuovo stop dei lavori a data da destinarsi. Anche l’Assemblea capitolina, poco dopo, non si e’ dunque aperta per mancanza del numero legale.