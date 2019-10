Manca numero legale, nuova mozione di sfiducia alla Pisana per Zingaretti

”La maggioranza di Nicola Zingaretti non è in grado neanche di garantire il numero legale in Aula”. È la denuncia del gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che ha bloccato i lavori insieme ai consiglieri di opposizione.

”Nemmeno l’assenza giustificata di Zingaretti, valida ai fini del numero legale di cui non si conoscono i motivi e spesso è legata alla segreteria dem, salva il centrosinistra alla Pisana – spiega il gruppo del Carroccio – tradito persino dalle numerose stampelle che gli hanno permesso di campare finora con accordi sottobanco e spartizioni di incarichi. La mozione di sfiducia, che sarà presentata nei prossimi giorni, è l’unica soluzione per liberare la Regione Lazio da Zingaretti, presente solo il 9% delle sedute, impegnato h24 per la segreteria del Pd”.