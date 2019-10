Bus contro albero a Roma: pm dispone perizia su stato del mezzo

La procura della Capitale ha aperto un fascicolo per lesioni in relazione all’incidente che ha visto coinvolto un autobus della linea 301 andato a sbattere ad un albero su via Cassia. Il procuratore aggiunto, Nunzia D’Elia e il pm, Gennaro Varone, hanno disposto una perizia che dovra’ verificare lo stato del mezzo pubblico prima del sinistro.

Parallelamente a questa attivita’ verranno effettuati accertamenti da parte della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dell’incidente, e per questo e’ stato sequestrato il cellulare del conducente che al momento non risulta pero’ indagato. Il sequestro del telefonino sara’ fondamentale per capire se l’autista era al telefono prima dell’impatto. Al sopralluogo, oltre al pm Varone, anche un ispettore del lavoro.