Cinema Palazzo, occupanti in presidio permanente

Si dichiarano in presidio permanente, gli occupanti e gli attivisti del Nuovo Cinema Palazzo, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, dove si e’ appena conclusa l’assemblea convocata dopo l’apposizione dei sigilli da parte della proprieta’. Nello stabile occupato dal 2011 e su cui pendono alcune vertenze legali, circa 150 attivisti sono rientrati poco dopo, non e’ chiaro se forzando i sigilli oppure tramite un accesso secondario. Una nuova assemblea pubblica e’ stata convocata per oggi pomeriggio alle 18.