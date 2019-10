Zingaretti: «A Roma Pd all’opposizione, ma evitare un altro sindaco»

“Anche questa vicenda di Roma e’ totalmente inventata. Il Partito democratico e’ all’opposizione di questa amministrazione. Nelle elezioni comunali peraltro segnalo che c’e’ il doppio turno e tendenzialmente in tutti i casi ci si andra’ ovunque. Ed e’ normale, dentro una dura battaglia di opposizione che c’e’ stata e c’e’, pensare anche all’alternativa per evitare che dopo la sindaca Raggi arrivi un’altra figura di sindaco che magari continui o faccia continuare il declino di Roma. Il Pd e’ impegnato per costruire l’alternativa e ridare finalmente a questa citta’ una squadra efficiente”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, rispondendo a chi gli chiede di una possibile convergenza a Roma tra il Pd e il Movimento Cinque stelle.