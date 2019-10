Schianto frontale, morti due trentenni: dramma a Roma

Due 30enni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via dell’Acqua Vergine, nella zona del Collatino, a Roma.

Nello scontro frontale tra un motoveicolo Piaggio e un’auto, ad avere la peggio sono stati il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 30 anni che e’ morto sul colpo, e la passeggera, una 31enne che e’ stata trasportata al policlinico di Tor Vergata in gravi condizioni ed e’ poi deceduta.

Il conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, e’ stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del Gruppo Torri, che hanno proceduto ai rilievi.