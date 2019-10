Nuovi farmaci efficaci anche su neoplasia polmonare

Anche per Il cancro al polmone, dopo melanoma e rene, una combinazione di molecole immunoterapiche con i principi nivolumab e ipilimumab, ha dimostrato un’efficacia significativa in uno studio di fase 3 ,ed è dunque una delle nuove frontiere nella lotta contro il tumore. La sopravvivenza globale ha raggiunto il 52% a 5 anni nel melanoma, il 60% a 2 anni e mezzo nel carcinoma a cellule renali e il 40% a 2 anni nel tumore al polmone non a piccole cellule. L’immunoncologia stimola le cellule del sistema immunitario, non colpisce direttamente quelle tumorali ma mira ad attivare i linfociti T del paziente per metterli in condizioni di reagire e uccidere le cellule malate..

“La scelta di combinare le due molecole immunoterapiche, nivolumab e ipilimumab, si sta rivelando vincente – spiega Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli durante un incontro sul tema, organizzato a Roma – Ognuna, infatti, sblocca un ‘freno’ della risposta immunitaria. Utilizzandole insieme possiamo moltiplicare l’azione sul sistema immunitario”. Sul melanoma (nel 2019 si stimano 12.300 nuovi casi in Italia) secondo lo studio clinico CheckMate -067 di fase 3, a cinque anni, l’effetto positivo del prodotto combinato ha visto il 22% dei pazienti trattati avere una risposta completa e il 74% dei pazienti vivi a 5 anni.

Per il carcinoma a cellule renali, spiega Sandro Bracarda, direttore dell’Oncologia medica dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, l’associazione combinata ha portato a una “riduzione del rischio di morte del 34%” rispetto alla cura standard. Sul tumore al polmone, precisa Cesare Gridelli, direttore di oncoematologia del Moscati di Avellino, “nel 2019 sono stimate 42.500 nuove diagnosi in Italia”. La ricerca legata al carcinoma polmonare a piccole cellule, aggiunge Federico Cappuzzo, direttore di Oncoematologia dell’Ausl Romagna, dimostra come “la sopravvivenza globale” grazie alla terapia combinata “è quasi raddoppiata: il 40% dei pazienti è vivo a 2 anni, rispetto al 23% con la chemioterapia”.