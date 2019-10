Colleferro, finì nei guai per tentata estorsione al sindaco: ora evade dai domiciliari

Era già sottoposto agli arresti domiciliari nella provincia di Latina, ma è stato trovato dai Carabinieri nei pressi di un bar di piazza Gobetti, a Colleferro.

A finire in manette è stato un 56enne di Genazzano, pregiudicato, già conosciuto dai militari che lo arrestarono, sempre a Colleferro, il 19 novembre dello scorso anno con l’accusa di tentata estorsione ai danni del Sindaco della cittadina alle porte di Roma, reato per cui fu giudicato dall’Autorità Giudiziaria che ne dispose i domiciliari in una casa di cura di Formia (LT).

Anche in questo caso a sorprenderlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, lo hanno notato mentre si aggirava tra le vie del centro cittadino.

L’uomo è stato nuovamente arrestato e accompagnato in caserma.