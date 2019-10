Roma: 750mila bottiglie in macchine mangiaplastica in metro

“Siamo arrivati a oltre 750mila bottigliette di plastica riciclate in metro dall’inizio della campagna +Ricicli+Viaggi. Un’onda inarrestabile che testimonia quanto l’iniziativa sia apprezzata dai cittadini e utenti dei mezzi pubblici”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando i risultati delle 3 macchinette installate da questa estate in altrettante stazioni delle linee metro A, B e C che ‘mangiano’ plastica e in cambio erogano punteggi per ottenere biglietti Atac gratis.