Rapina in un’abitazione a Ostia dopo aver sequestrato madre e figlio, si cercano tre uomini

Si sono qualificati come poliziotti esibendo dei tesserini falsi. Così sono entrati, ieri pomeriggio, nell’appartamento a Ostia, i tre rapinatori italiani che, dopo aver legato un 24enne e sua madre di 61 anni, hanno tentato di aprire le cassaforti senza riuscirci. I

tre sono poi fuggiti via e ora sono ricercati dai poliziotti del commissariato di Ostia.