Roma, via libera alla variazione di bilancio: 42 milioni oer l’acquisto di nuovi bus

La giunta capitolina ha approvato la proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021. La manovra riorganizza oltre 30,4 milioni di euro di investimenti per il 2019, che il Campidoglio sottolinea “si vanno ad aggiungere agli oltre 1,8 miliardi di euro gia’ stanziati per il triennio”. Viene inoltre anticipato a quest’anno lo stanziamento di 41 milioni di euro per l’acquisto di nuovi bus per Atac, previsti inizialmente nel 2020. “Piu’ della meta’ dei fondi andra’ ai Municipi che potranno cosi’ avvalersi di nuovi finanziamenti per la messa in sicurezza di arterie stradali, la riqualificazione di piazze e aree degradate, la realizzazione e conservazione in buono stato delle piste ciclabili (oltre 800mila euro solo per il collegamento via Battistini-stazione San Filippo Neri), la ristrutturazione e l’adeguamento alle normative antincendio degli istituti scolastici, la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico (250mila euro nel Municipio X)”, spiega l’assessore capitolino al Bilancio Gianni Lemmetti.

“Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini – prosegue Lemmetti – abbiamo stanziato altre somme per l’installazione di impianti di videosorveglianza: oltre 49mila euro serviranno per il controllo del parco Madre Teresa di Calcutta nel quartiere Centocelle e 1 milione di euro per le rive del Tevere. Sul fronte legalita’, continua la lotta all’abusivismo edilizio nel Municipio X: abbiamo previsto 500mila euro per l’abbattimento di manufatti costruiti illegalmente. Ulteriori risorse andranno anche alla manutenzione di strade e piazze: oltre 356mila euro sono destinate a viale Giorgio de Chirico a Tor Sapienza, 671mila euro nel territorio del municipio XIII, 755mila euro per Piazza Gioacchino Belli e le aree limitrofe di Trastevere, piu’ di 2,4 milioni di euro per la riqualificazione di viale Appio Claudio e la messa in sicurezza delle vie del quartiere Prati, solo per citare alcuni interventi. Fondi anche per il restauro del monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo e della Sala degli Imperatori dei Musei Capitolini.