Buoni libro, c’è tempo fino al 30 novembre per presentare domanda a Roma. Tutte le info

C’e’ tempo fino al 30 novembre per presentare al Comune di Roma la domanda per ottenere i buoni per la gratuita’ totale o parziale dei libri di testo. A mettere a disposizione i fondi il Dipartimento Servizi educativi e scolastici che ha pubblicato l’avviso.

L’iniziativa e’ rivolta agli alunni e studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Il buono potra’ essere utilizzato, entro e non oltre il 20 dicembre, per l’acquisto di libri di testo presso le oltre 40 librerie convenzionate con Roma Capitale. Ciascun avente diritto (genitore, tutore o esercente la responsabilita’ genitoriale) avra’ l’obbligo di utilizzare i buoni libro personalmente, o mediante delega, presso gli esercizi autorizzati, munito di un documento di identita’ in corso di validita’.

La modalita’ di domanda e di ricezione del buono e’ completamente on line, tramite il portale di Roma Capitale – Servizi on line – Domanda buono libro digitale, secondo le procedure indicate.