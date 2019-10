Spazio, scoperte 20 nuove lune di Saturno: superato record Giove

Saturno ha superato Giove come “re dei satelliti” del nostro Sistema solare. Sono state infatti scoperte 20 lune intorno a Saturno precedentemente sconosciute e queste portano a 82 il numero totale di satelliti noti del “pianeta con gli anelli”. Sono tre in piu’ rispetto a Giove, prima considerato il pianeta con piu’ lune. La scoperta e’ del Carnegie Institution for Science di Washington ed e’ stata presentata al Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale. I satelliti inediti sono piccoli, con 5 chilometri di diametro. Diciassette hanno orbite retrograde, il che significa che si muovono attorno a Saturno nella direzione opposta alla rotazione del pianeta. Questi 17 satelliti impiegano tutti piu’ di tre anni terrestri per completare un giro di Saturno. E una delle nuove lune scoperte ha anche l’orbita piu’ lontana conosciuta intorno a Saturno. Uno dei tre satelliti “progradi” appena scoperti ha un periodo orbitale di oltre tre anni terrestri, mentre le altre due completano un giro ogni due anni circa.