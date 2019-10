Rapina oggi alle 12 in un ufficio postale di via Santa Seconda, in zona Boccea, nella Capitale.

Un uomo, a volto coperto e armato di pistola, si e’ fatto consegnare 2 mila e 500 euro in contanti ed e’ fuggito. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma-Cassia. Le indagini sono in corso e l’uomo e’ ricercato.