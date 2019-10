Aggredisce i genitori, ordinanza di allontanamento per un 20enne

Notificata dalla Polizia un’ ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori nei confronti di un 20enne.

Numerose aggressioni nei confronti dei genitori e continui danneggiamenti agli arredi della casa. Era questa la condizione a cui sottostava una famiglia romana.

C.F. 20 enne, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avanzava continue richieste di denaro ai genitori e, al loro diniego, iniziava a dare in escandescenza danneggiando gran parte del mobilio, fino a costringerli a trasferirsi in un’altra abitazione.

Nell’ultimo episodio il giovane ha distrutto gran parte dell’abitazione e dopo aver messo fuori uso il cellulare della mamma, colpevole di aver contatto la polizia, il ragazzo in presenza degli agenti ha insultato e minacciato i genitori.