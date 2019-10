Vini e cocaina, sigilli a una nota enoteca a Roma centro

Bustine in cellophane con chiusura a pressione, un bilancino di precisione e numerose dosi di cocaina. E’ quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile di Roma nel corso di uncontrollo in una enoteca a Testaccio. L’operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, e’ iniziata con dei servizi di osservazione e monitoraggio delle attivita’ nel quartiere. A

far scattare il blitz e’ stato l’andirivieni di persone intorno ad una attivita’ in particolare: i clienti vi entravano senza pero’ consumare nulla. Uno degli avventori, al momento della ispezione, e’ stato sorpreso dai poliziotti con una dose di cocaina avvolta in un foglio di carta bianca ripiegato a busta.

Alla luce di questo episodio, ritenuto non consono con l’ordine e la sicurezza pubblica, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato un procedimento, ai sensi dell’art 100 del Tulps, che e’ culminato con l’emissione, da parte del Questore di Roma, di un provvedimento di sospensione della attivita’ per 30 giorni. La notifica e’ stata eseguita dagli agenti dagli agenti del commissariato Celio.