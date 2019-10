I viaggi di Cinque: un week end a Istanbul

Istanbul (Bisanzio, Costantinopoli Nuova Roma) la porta d’oriente ospita molte culture e civiltà diverse ed è l’incrocio tra l’Europa e i continenti asiatici e si manifesta con una struttura cosmopolita e metropolitana, in un mosaico di varie lingue, religioni e razze. Minoranze curde, armene e greche si intrecciano in un tentativo di convivenza.

A Istambul ci sono

691 moschee,

123 chiese,

26 sinagoghe,

109 cimiteri islamici e

57 cimiteri non islamici.

Nella basilica di Santa Sofia (in turco: Ayasofya) ci sono mosaici della Madonna con Bambino, Cristo e l’imperatore, e ovunque scritte con i versetti del Corano. con il bambino e scritte con i versetti del Corano (Sure).

Ciò aiuta a capire l’anima della città che è veramente aperta. Girando per le strade si vedono donne velate e non, ma nessuno ci fa caso. Il velo serve solo per entrare nelle moschee, ma se non l’avete ve lo danno loro. Nei ristoranti molte donne insieme alcune velate ed altre no esattamente come da noi, tra amiche che passano una bella serata insieme. Anche nelle coppie che stavano alla stessa tavola c’erano donne velate e donne a capo scoperto. Bellissimi foulard in tinta con il resto dell’abbigliamento, spesso truccatissime. Truccatissima anche una donna in Chador cui si vedevano solo gli occhi attraverso una fessura a rete.

Il giorno della preghiera ci sono tantissimi uomini che pregano all’aperto e donne in attesa con figli sedute in panchine accanto alla moschea. Il Muezzin invita alla preghiera ad orari stabiliti e quasi dialoga con gli altri muezzin delle moschee accanto creando lo strano effetto di un’onda sonora che si diffonde per la città.

Istanbul, capitale di un impero sino alla fine della prima guerra mondiale, è una megalopoli viva, piena di piccoli negozietti in tutte le strade che si concentrano nei Bazar sempre affollatissimi.

Sembra che ognuno possa realizzare il suo Business senza avere problemi con il vicino che magari vende la stessa merche.

Rari i mendicanti, strade pulitissime, traffico infernale ma pochissime moto e quelle poche disciplinate.

Le grandi arterie sono congestionale, ma anche la stretta via davanti al nostro albergo, che porta alla grande Mosche e a Sultanamet, allucinante intasata in file interminabili di pulman turistici, pulman di linea, taxi, furgoni e macchine private che si esibiscono in incredibili slalom fra le vetture parcheggiate. Quindi occhio ai tempi di percorrenza se vi dovete spostare da una parte all’altra di questa metropoli….sono assolutamente imprevedibili.

Certo, con una popolazione di 15,7 milioni di abitanti (2018) ed un’estensione di 180 km, è la sesta città fra le più popolose del mondo mentre Roma è al 70° posto, anche se la rete dei trasporti è efficiente, ma sono veramente ingenti le masse di cittadini che si spostano da una parte all’altra di Istanbul talora con distanze notevoli, eppure questo fiume umano scorre tranquillamente e non abbiamo visto neanche un gesto più che corretto.

Dall’Italia abbiamo acquistato la Istanbul Wellcome Card che ci è stata consegnata in albergo. Ottima idea perché comprendeva la card dei mezzi pubblici già precaricata, una crociera sul Bosforo, il Topkapi e la Basilica di Santa Sofia, superando di diritto code di attesa enormi. Inoltre alcuni documenti supplementari ci hanno aiutato a disegnare il percorso. Anche il rito dei Dervisci Rotanti è stato prenotato via internet.

Essendo la seconda volta siamo stati avvantaggiati perché abbiamo preso lo stesso albergo vicino a Sultanamet e tanti monumenti li avevamo già visti. Questo ci ha permesso di girare un po’ la città e di vedere cose nuove. In fondo alla strada abbiamo trovato un quartiere di case a tre piani molto carine e curate e giardinetti tranquillissimi., i grattacieli si vedevano dal ponte di Galata e sembravano stonare con le case della città vecchia basse e non molto curate. Sembrava che non ci fossero porte d’ingresso e che l’unica entrata fosse dal negozietto a piano terra.

A Istanbul ci sono 3 aeroporti e questo ci ha creato qualche problema perché non ci eravamo accorti che l’andata era da un aeroporto ed il ritorno su un altro, cosa risolta con l’aiuto del Concierge dell’albergo che ha telefonato al tassista risolvendo il problema. Anche questo prenotato dall’Italia attraverso un sito perché, quando si arriva in un posto in cui è difficile muoversi liberamente a causa della lingua, è meglio preordinare le cose più semplici ed essere tranquilli.

Attenzione però ai taxi, perché dovendoci recare a cena in un ristorante distante dal centro ci siamo imbattuti con un conducente che non solo non conosceva le strade ma esigeva una cifra sproporzionale rispetto agli standard locali, ovviamente senza aver attivato il tassametro. Un viaggio strano fra stradine a doppio senso in cui non passavano certo due macchine insieme, in un quartiere collinoso fra salite e discese impiegandoci almeno 40 minuti, mentre al ritorno con un taxi regolare ne abbiamo impiegati solo 15.

La cucina è interessante perché ci sono molte specialità anche se quella anatolica è la migliore. Per strada potete mangiare un “panino con il pesce” (buonissimo) e le ciambelle con il sesamo. I ristoranti e le locande espongono le foto dei piatti e questo è molto comodo perché potete scegliere quello che vi piace. La mattina a colazione ci sono piatti turchi di vario tipo cucinati con verdure (soprattutto peperoni verdi e melanzane), riso, ceci, fagioli con l’occhio e tanto yogurt.

Certo non è facile per noi che abbiamo normalmente una dieta più semplice ma si può sempre mangiare carne allo spiedo e Kebab. I prezzi sono molto contenuti.

Dappertutto succo di melograno, pannocchie e castagne, almeno in questa stagione che è ottima perché si avvicinano le piogge e non fa caldissimo.

Il turista è accolto molto bene anche se purtroppo la lingua straniera più parlata è il tedesco, seconda patria di molto turchi emigrati, l’inglese è poco conosciuto e parlato ancora peggio.

Per prepararsi consigliamo la lettura di tre libri molto diversi tra di loro ma ugualmente interessanti : La bastarda di Istanbul di Elif Shafak, La casa sul Bosforo di Pinar Selek e Una famiglia turca di Irfan Orga. Il primo cita anche tanti piatti caratteristici e l’abitudine di fare antipasti con tanti piattini di pietanze diverse. Noi ne abbiamo contato fino a 17.

Molto per soli quattro giorni, ma è l’atmosfera quella che conta, di civile convivenza.

Durante la nostra permanenza non abbiamo avuto sentore degli intenti bellicosi di Erdogan nei confronti dei Curdi del nord della Siria, ma va detto che Istanbul è una città particolare a forti connotazioni democratiche dove la convivenza è una prassi consolidata nei secoli. Per di più con il sindaco Ekrem Imamoglu democratico di sinistra che l’ha spuntata sul candidato di Erdogan, che di certo non lo ama.

Anna Maria Felici