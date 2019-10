La terra torna a tremare, violenta scossa di terremoto di magnitudo 4: chiuse scuole e uffici

Scuole e uffici chiusi in gran parte della provincia di Catanzaro dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 che ha interessato l’area centrale della regione, a cavallo tra la fascia tirrenica e quella ionica, nel territorio di Caraffa. Dopo l’evacuazione disposta subito dopo il sisma, i sindaci hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole per consentire gli accertamenti tecnici e strutturali sugli edifici. A Catanzaro tanta gente è in strada, in attesa di fare rientro a casa. Al momento la sala operativa dei vigili del fuoco ha segnalato solo preoccupazione tra la popolazione, senza alcun danno, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, “in considerazione della forte scossa di terremoto registratasi nelle scorse ore”, si legge in una nota, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. L’ordinanza vale anche per l’Universita’ Magna Graecia.