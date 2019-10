 Stazione Tiburtina, trasportavano droga in una valigia: arrestato 37enne

Stava per lasciare la Capitale quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli lo hanno fermato nel piazzale della Stazione Tibus e lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un cittadino nigeriano di 37 anni, con precedenti, che è stato notato dai militari, durante uno dei quotidiani servizi di controllo svolti all’interno dell’area della Stazione Tiburtina, mentre scendeva da un bus di linea cittadino, con un vistoso trolley, per poi risalire su un altro autobus che lo avrebbe portato fuori dal Lazio.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo ed hanno scoperto che all’interno del bagaglio trasportava più di 5 kg di marijuana, divisi in tre involucri di cellophane e circa 4.200 euro in contanti

Dopo l’arresto il 37enne è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.