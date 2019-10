Sparatoria agenti, trasferito in carcere l’omicida

E’ stato dimesso dall’ospedale di Cattinara e trasferito nella Casa circondariale di via Coroneo, Alejandro Stephan Meran, l’autore della sparatoria in questura a Trieste, dove venerdi’ sono stati uccisi gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Lo fa sapere una nota dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, sottolineando come ulteriori cure mediche l’uomo le ricevera’ in cella “come tutti gli altri detenuti che necessitano di assistenza sanitaria”.

Per quanto riguarda Cristiano Resmini, il poliziotto ferito alla mano, “si trova ancora ricoverato presso il reparto di Ortopedia e risulta stazionario con regolare decorso post operatorio”, conclude la nota.