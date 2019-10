Scossa di terremoto avvertita da Catanzaro a Crotone, tutti gli aggiornamenti

La scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata questa mattina nella provincia di Catanzaro è stata avvertita nettamente anche nel crotonese. Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura del liceo scientifico Satriani che è attualmente ospitato in un vecchio palazzo del centro storico.

La decisione è stata adottata, spiega l’ordinanza sindacale, poichè un’eventuale altra scossa “potrebbe compromettere la già precaria stabilità dell’edificioin cui è ubicato il liceo scientifico in corso Giove detto Palazzo Castagnino, struttura ormai vetusta, con grave pericolo per l’incolumità di alunni, insegnanti e personale scolastico”. La chiusura e’ stata disposta solo per la giornata di oggi per consentire verifiche sull’edificio scolastico.

