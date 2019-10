Paura ieri sera, alle 21.15 circa, in via del Bosco degli Arvali, in zona Trullo, dove un uomo ha iniziato a sparare in strada con un fucile da caccia.

La Polizia del commissariato San Paolo, allertata da una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, è giunta sul posto e ha rinvenuto un bossolo calibro 12 da caccia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo nel pomeriggio aveva discusso con la convivente e in serata era uscito in strada per fare fuoco con l’arma in direzione dell’abitazione. Attualmente l’uomo è attivamente ricercato. Non sono stati registrati feriti.