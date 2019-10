Grave incidente vicino Roma: tutti i dettagli

Momenti di paura questa mattina sulla strada provinciale per Capranica tra Palestrina e Castel San Pietro dove un suv Toyota Rav 4 si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

Come si legge su montiprenestini.info l’uomo alla guida dell’auto avrebbe fatto tutto da solo. Forse a causa dell’asfalto bagnato e del forte vento, subito dopo una curva la vettura avrebbe perso aderenza sbandando e poi cappottandosi su un lato. Per fortuna il conducente ha riportato solo qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici dell’Italsoccorso e i carabinieri di Palestrina. Si tratta dell’ennesimo grave incidente in questo tratto di strada, non è infatti la prima volta che il maltempo gioca dei brutti scherzi a conducenti esperti o visitatori che percorrono queste curve sulle vette dei Monti Prenestini.