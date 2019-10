Auto si ribalta a Roma: un morto e 4 feriti

E’ di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, la notte scorsa, a Roma. Un’auto con a bordo cinque persone, tre ragazze e due ragazzi, si e’ ribaltata lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 581.

La vittima e’ un 21enne. Per lui non c’e’ stato nulla da fare. I

quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.