X Factor 2019, prima parte di Bootcamp conclusa. Ecco i componenti

Prima, elettrizzante, puntata di Bootcamp per X Factor 2019. Ieri sera è stato il turno di Samuel e Sfera Ebbasta, che hanno riascoltato gli aspiranti concorrenti di questa edizione nelle rispettive categorie – Gruppi e Under Donna – sottoponendoli alla temutissima Sfida delle sedie, che al momento degli switch (i cambi per far posto agli altri candidati passati, una volta riempite le 5 sedie) ha infiammato gli animi del pubblico del Mediolanum Forum di Assago.

I cinque Gruppi che accedono agli Home Visit, scelti da Samuel, sono: Kyber, K_Mono, Sierra, Booda e Seawards. Le cinque Under Donna che Sfera Ebbasta porterà con sé nella fase successiva sono: Silvia Cesana (Sissi), Mariam Rouass, Beatrice Giliberti, Sofia Tornambene (Kimono) e Giordana Petralia.

I Bootcamp degli Under Uomini, guidati da Malika Ayane, e degli Over, con Mara Maionchi, andranno in onda giovedì prossimo, 10 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Intanto, ieri sera il quarto appuntamento di “X Factor 2019” ha ottenuto un ascolto complessivo su Sky di 997 mila spettatori medi, con il 3,5% su Sky Uno per il primo passaggio e 1 milione 571 mila spettatori unici. Sui social, X Factor è stato il programma più commentato della giornata con 299 mila interazioni totali. Su Twitter l’hashtag ufficiale #XF13 è entrato nella classifica italiana dei trending topic.