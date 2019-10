Tragedia a Roma: un uomo di 47 anni si è impiccato nel sottoscala del suo negozio di abbigliamento per bambini in via Calpurnio Fiamma, nella zona del Tuscolano.

A dare l’allarme sono stati alcuni dipendenti che al loro arrivo hanno trovato un cartello affisso sulla porta del locale in cui l’uomo avvisava dell’intenzione di farla finita.

Secondo i primi accertamenti, il 47enne al momento del ritrovamento, ieri pomeriggio, era già morto da circa due ore.