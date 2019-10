Si schianta contro una mercedes: muore giovane di 29 anni

È stato identificato il centauro che ha perso la vita nella serata di ieri a causa di un incidente stradale su via della Storta, all’altezza della Marina Militare, nella capitale. Si tratta di un giovane di 29 anni, a bordo di una Ducati: secondo le prime indagini, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare, per cause in via di accertamento, contro una Mercedes. La salma è stata trasportata al Policlinico Gemelli. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.