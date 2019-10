Meteo, ecco le previsioni del weekend: tutte le info nel dettaglio

Roma

Week end caratterizzato dal tempo prevalentemente asciutto. Nuvolosità diffusa nel corso della giornata di sabato, più compatta nella mattinata. Domenica sarà una giornata con maggiori schiarite alternate sempre a qualche nube sparsa; cieli nuvolosi anche nella serata. Temperature comprese tra +14°C e +25°C.

Lazio

Possibili piogge nelle ore diurne di sabato sui settori meridionali del Lazio, tempo stabile sui restanti settori anche se con molte nubi sparse. Tempo stabile nella giornata di domenica con qualche nube sparsa su gran parte del territorio; nuvolosità in aumento nella serata, piogge attese nella notte sulla costa.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord ma con qualche addensamento anche compatto nelle ore diurne specie su Triveneto ed Emilia Romagna, ampi spazi di sereno altrove. Maggiori schiarite su tutte le regioni dalla serata. Condizioni di tempo prevalentemente asciutto al Centro Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino per molte nubi in transito. Possibili locali acquazzoni solo nelle ore diurne prima sulle coste tirreniche e poi sulle Marche. Tempo in peggioramento sulle regioni meridionali con le prime piogge sulla Campania al mattino. Dal pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, prima di un progressivo esaurimento dei fenomeni in nottata. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

