Malattie rare: la transizione dal pediatra al medico adulto in studio a Roma

Anche in Italia si sta prendendo sempre più coscienza della situazione precaria di molte persone. In tal caso si parla delle oltre 700 mila affette da malattie rare, spesso under 18, con una condizione di vita molto debilitante. Si tratta di patologie che richiedono non solo molte attenzioni, ma anche e soprattutto studio e ricerca, perché ad oggi sono ancora poco conosciute; un problema, questo, che spesso non consente di giungere ad un riconoscimento della sintomatologia che possa dirsi tempestivo.

Proprio perché non le si conosce, inoltre, spesso e volentieri queste patologie vengono di fatto sottovalutate dalla sanità statale, quasi sempre impreparata nel riconoscerle e combatterle. Fortunatamente, però, si stanno compiendo importanti passi avanti anche in questo campo, com’è ampiamente dimostrato dagli argomenti trattati all’interno del convegno tenutosi a Roma dell’LSD Academy 2019.

Il convegno a Roma LSD Academy 2019

Il 27 settembre si è tenuto a Roma un convegno, organizzato dalla LSD Academy, di particolare importanza dato l’argomento trattato: la transizione dal pediatra al medico adulto, applicata ovviamente al settore delle malattie rare. Si parla infatti di un momento di passaggio molto delicato, che richiede la presenza di uno staff di esperti preparati a dovere. Quando si passa dall’età pediatrica a quella adulta, infatti, è necessario che anche il nuovo medico sia informato in maniera idonea su quello che è stato il pregresso e il trattamento scelto per trattare quel particolare tipo di patologia rara.

In altri termini, la parola d’ordine in questi casi deve essere “continuità”, per consentire lo sviluppo di un ciclo clinico senza interruzioni né sconvolgimenti, che andrebbero a gravare ulteriormente sulla salute del ragazzo. Si tratta dunque di un’occasione molto importante per istruire anche coloro che sono meno avvezzi a incontrare e trattare questo genere di malattie sull’importanza di questo passaggio di testimone e su come si debba sempre tenere conto di aspetti estremamente importanti come la situazione familiare e l’impatto emotivo che questo cambiamento può avere su persone particolarmente fragili.

Sempre più casi e famiglie in difficoltà

Negli ultimi anni i casi diagnosticati di malattie rare in Italia e nel mondo sono andati incontro ad un preoccupante aumento, dovuto però anche al fatto che ormai abbiamo a nostra disposizione strumenti sempre più avanzati per identificarle. Nel nostro paese, in particolare, si trovano circa 770 mila casi riguardanti queste patologie, con una spesa sociale che raggiunge una quota annua di circa 100 milioni di euro. Ciò vuol dire che spesso le famiglie non sono in grado di sostenere i costi legati ai trattamenti medici e alle attrezzature, e devono essere quindi aiutate in questo percorso da Onlus che si dedicano ai bambini affetti da patologie rare, attualmente fondamentali per sostenere malati e parenti. Data infatti l’attuale mancanza di un vero piano nazionale dedicato a questo genere di patologie, un forte impulso alla ricerca scientifica viene dato proprio da queste associazioni, che sono state negli ultimi anni in grado di avviare numerosi progetti nati con lo scopo di investigare la natura di queste malattie. In secondo luogo, questi istituti sostengono le famiglie e cercano di coinvolgere l’opinione pubblica, sensibilizzando gli italiani su un tema che richiede moltissime attenzioni in più rispetto alle normali malattie, non solo da parte dei parenti ma anche di coloro che circondano chi ne soffre.

In un tale contesto, l’attenzione posta il 27 settembre su un tema così importante risulta ancora più significativa, e si spera che questi non siano che i primi passi verso la creazione di una maggiore consapevolezza collettiva nei confronti di queste malattie.