LAZIO/CAMBIAMO, PALOZZI: “BENVENUTA A EX CONSIGLIERE REGIONALE MONICA CICCOLINI”

Anche la ex consigliere regionale Monica Ciccolini ha aderito al neo partito Cambiamo di Toti. Queste le parole entusiaste di Adriano Palozzi consigliere regionale del Lazio nonché uno dei fondatori del partito. “Conosco Monica da molto tempo e si è sempre dimostrata una donna forte, coraggiosa, di grande caratura politica e morale. Per questa ragione, il suo ingresso nel partito del presidente Toti rappresenta un grande valore aggiunto nel percorso di rinnovamento e radicamento sui territori, che stiamo portando avanti con impegno e passione”. Le motivazioni per le quali l’ex consigliere ha deciso di rientrare in politica è sostanzialmente un forte dovere civico atto a difendere i diritti dei cittadini italiani, primo fra tutti quello del voto. Con il neo partito “Cambiamo” si predispone una svolta politica nazionale importante dettata da nuovi programmi basati sull’etica civica. I nuovi orizzonti moderni si combineranno con la tradizione culturale del centro. La battaglia culturale e politica, che l’ex consigliere si prefigge di affrontare, abbraccia la realizzazione pratica dei grandi cambiamenti che intervengono nella vita quotidiana e che spesso creano grandi difficoltà e disagi ai cittadini. L’Onorevole Ciccolini vista la sua passata esperienza politica ha intenzione di raccogliere consensi sia tra i suoi elettori sia scendendo tra le piazze per far sì che il programma politico di “Cambiamo” sia compreso e condiviso nella sua interezza.