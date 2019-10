Salute, al via campagna su vaccinazioni over 65: più longevi e sani

La vaccinazione è un’opportunità per gli over 65 di essere longevi, in salute, gratuitamente. È questo il messaggio lanciato in occasione della nuova campagna sociale #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero della Salute sull’invecchiamento e la longevità attiva, è presentata questa mattina a Roma.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle vaccinazioni in età adulta per guadagnare anni di vita e in buona salute. Testimonial dello spot televisivo è Marco Tardelli, campione del mondo.