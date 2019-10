Rifiuti Roma, Zaghis a lavoro: chi è il nuovo amministratore di Ama

Chi e’ Stefano Zaghis, l’uomo individuato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per salvare la capitale dai rifiuti? Il nome di Zaghis – oggi al primo giorno nella sua veste di amministratore unico dell’Ama dopo le dimissioni del consiglio d’amministrazione – era gia’ circolato un anno fa, dopo le dimissioni dell’ex amministratore Lorenzo Bagnacani. E ancora prima si era parlato proprio di Zaghis come manager in affiancamento ai dirigenti dell’azienda. (AGI) Red/Sim

Attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle, Zaghis e’ stato anche portavoce di Marcello De Vito quando quest’ultimo si candido’ come sindaco alle comunali del 2013 (non arrivo’ al ballottaggio, sconfitto da Ignazio Marino e Gianni Alemanno). Milanese, a digiuno di questioni legate alla gestione dei rifiuti, Zaghis si e’ occupato di finanza, marketing, comunicazione e vendite nel settore trasporti, immobiliare e nel turismo.

Cosi’ si descrive su Linkedin: “L’appartenenza a societa’ internazionali nel settore della finanza, servizi e del real estate in ambito strategia, marketing, comunicazione, sviluppo, gestione, commerciale e vendite e i ruoli diversificati che ho ricoperto, mi hanno permesso di acquisire una buona esperienza professionale e gestionale come amministratore/direttore generale/commerciale sia nella progettazione dei servizi, sia nello sviluppo e management di patrimoni immobiliari (settore trasporti, residenziale, uffici, turismo, retail, e pubblicitario, sia nella gestione e miglioramento dei servizi e prodotti gia’ presenti sul mercato (trasporti, resort, porti) o ancora in fase di sviluppo (trasporti, housing sociale, retail); inoltre ho progettato il lancio ed il riposizionamento di aggregati immobiliari commerciali (uffici, centri commerciali, porti turistici, centri commerciali in stazioni ferroviarie, outlet). Attraverso poi l’applicazione rigorosa di un metodo gestionale di controllo dei costi e miglioramento dei servizi offerti, ho raggiunto gli obiettivi concordati con il top management e gli azionisti nei tempi prefissati”.

Zaghis e’ il settimo amministratore che si avvicenda al vertice della municipalizzata dei rifiuti capitolina dopo Daniele Fortini, Alessandro Solidoro, Antonella Giglio, Lorenzo Bagnacani, Massimo Bagatti e Paolo Longoni.