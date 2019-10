Impulso freddo nord atlantico sta attraversando in queste ore il Centrosud Italia, mentre al Nord la situazione sta nettamente migliorando con ampi spazi di sereno, dopo i rovesci e temporali anche forti che hanno colpito la scorsa notte parte del Nordest. Attualmente ritroviamo rovesci e temporali sparsi al Centro-Sud ma in modo particolare tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Non mancano fenomeni localmente intensi, con anche eventi vorticosi come la tromba marina al largo del Circeo. Nel frattempo il calo termico più avvertibile sulle regioni adriatiche sta favorendo nevicate a tratti fin sotto i 2500m sull’Abruzzo (si segnalano circa 0°C a Campo di Giove); pioggia con 7/8°C sulle Marche fin sui 600-800 metri di quota con cumulate di pioggia prossime ai 30 millimetri. Da segnalare venti anche forti di grecale su medio-alto Adriatico, Tramontana e Maestrale su Ligure, Tirreno, Mar di Sardegna, Sicilia e relativi Canali (raffiche anche di oltre 80km/h).

CRONACA METEO, PERTURBAZIONE SULL’ITALIA, FORTI TEMPORALI, NUBIFRAGI E RAFFICHE DI VENTO – Nelle ultime 36 ore l’Italia è stata interessata ( e tuttora coinvolta ) da una perturbazione nord Atlantica proveniente dal Nord Europa. Gli effetti di questo fronte sono stati estremamente disomogenei e irregolari, ma non per questo meno intensi anzi. Ieri rovesci e temporali anche intensi hanno colpito in particolare Nordest e regioni tirreniche, con locali nubifragi, grandinate soprattutto tra Toscana, Umbria, Lazio, poi Campania e localmente il resto del Sud. Registrati picchi di oltre 60-70mm sul basso Lazio, mentre un tornado ha interessato grossetano e viterbese; forti temporali non hanno risparmiato neanche Firenze, poi Roma e Napoli.

In queste ore nuovi rovesci e temporali stanno interessando il Centro in particolare Umbria, Marche, Toscana più orientale e basso Lazio. Nuovi focolai temporaleschi anche al Sud, soprattutto verso le coste della Campania. Residue piogge nel frattempo interessano Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia.

PREVISIONI PROSSIME ORE – Piogge e temporali sparsi anche di forte intensità sono previsti al Sud, soprattutto peninsulare, nonchè tra Marche, Abruzzo, Umbria, sul Lazio soprattutto centro-meridionale. Sulla Sicilia fenomeni più occasionali e probabili soprattutto sul versante tirrenico e ionicho, sporadici acquazzoni non esclusi anche in Sardegna. Migliora invece sul Nordest, con rasserenamenti in avanzamento dal Nordovest. In serata/nottata miglora anche al Centro, ancora qualche rovescio sparso invece al Sud. Maggiori dettagli alla sezione meteo Italia.