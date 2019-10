Scomparso. Da mercoledì scorso, infatti, non si hanno più notizie di Marco Luccarelli, 15enne originario di Frosinone. La sorella lancia un disperato appello sui social, e già sono migliaia le condivisioni da tutta Italia.

Marco è alto 1,77, ha i capelli castani e gli occhi verdi. La mattina di mercoledì 4 settembre, si è allontanato a piedi dalla struttura dove era ospitato, alcuni lo hanno visto in compagnia di una coetanea, e non ha portato con sè il cellulare. Si prega di voler comunicare e condividere qualsiasi informazione utile per il ritrovamento del giovane.