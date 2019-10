Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” il tratto e’ chiuso al km 302,100, in entrambe le direzioni, in localita’ Intavolata, nel comune di Acquappesa (Cs), a causa di un incidente. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli e due persone sono ferite. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto e’ presente il personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e della Polizia stradale per provvedere alla gestione e al ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.