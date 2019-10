Grave incidente a Roma, muore 29enne

E’ stato identificato il centauro che ha perso la vita nella serata di ieri a causa di un incidente stradale su via della Storta, all’altezza della Marina Militare, nella capitale. Si tratta di un giovane di 29 anni, a bordo di una Ducati: secondo le prime indagini, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare, per cause in via di accertamento, contro una Mercedes. La salma e’ stata trasportata al Policlinico Gemelli. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.