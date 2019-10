Controllo dei carabinieri, tecnici Ater, Acea Ato2 e Areti SpA a Tor Bella Monaca: Raffiche di denunce

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, con la collaborazione dei tecnici ATER Roma, ACEA ATO 2 e ARETI S.P.A., dopo le segnalazioni giunte da parte di cittadini del quartiere che avevano indicato la presenza di numerosi allacci abusivi, che nel tempo hanno anche provocato numerosi principi di incendio dei locali contatori, con gravi rischi per l’incolumità degli occupanti degli interi stabili, hanno eseguito un’attività di controllo negli stabili, ai civici 30 e 50 di via Santa Rita da Cascia.

Qui sono state effettivamente riscontrate decine di allacci abusivi, sia alla rete elettrica, sia a quella idrica, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 16 persone con l’accusa di furto aggravato.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno denunciato 4 persone per furto di energia elettrica condominiale ai danni dell’ente ATER Roma, altre 11 denunciate per furto di energia idrica ai danni della società ACEA ATO 2 (una di queste si era anche allacciata abusivamente alla rete elettrica condominiale ai danni dell’ente ATER Roma) e una persona è stata denunciata per furto di energia elettrica ai danni della Società ARETI S.p.a.

Ulteriori violazioni della stessa natura sono state commesse dagli occupanti di altri 18 appartamenti degli stessi immobili ispezionati oggi e che devono però essere ancora identificati.