Colpito con tre coltellate davanti a una pizzeria: shock a Fonte Nuova

I Carabinieri della Stazione di Mentana hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli, nei confronti di un 48enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato omicidio di un 40enne, anch’egli di Fonte Nuova, verificatosi lo scorso 12 luglio nel quartiere di Tor Lupara.

Le indagini, sviluppate dalla locale Stazione Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, hanno consentito di fare piena luce sull’aggressione patita la scorsa estate dal 40enne davanti una pizzeria. La vittima, a seguito di una lite per futili motivi, era stato colpito da 3 colpi all’altezza dell’addome e del torace da un uomo che non conosceva, ancorché residente nello stesso comune.

Le ulteriori indagini, concentratesi soprattutto sulla visione di immagini di videosorveglianza e raccolta delle dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso di accertare come ad infliggere le coltellate fosse stato il 48enne oggi arrestato, il quale prima dell’arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza si era repentinamente allontanato.

All’epoca, la parte offesa era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma in codice rosso, ed era rimasto diverse ore in prognosi riservata per ferite da taglio perforanti con conseguente pneumotorace, lesioni considerate dal giudice “tali da creare un pericolo di vita imminente evitato solo grazie ad un intervento chirurgico d’urgenza”.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’A.G. di Tivoli.