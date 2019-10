Caso Cucchi, pm chiede 18 anni per Di Bernardo e D’Alessandro

Diciotto anni di reclusione per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. E’ la richiesta di condanna avanzata dal pm Giovanni Musaro’ nel processo in corte d’assise.

Per Francesco Tedesco, l’altro militare dell’Arma accusato dello stesso reato di omicidio, il pm ha sollecitato l’assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’. Per Tedesco, pero’, che risponde anche del falso, e’ stata chiesta una condanna a 3 anni e 6 mesi. Otto anni di reclusione, poi, sono stati avanzati dal pm Musaro’ per il maresciallo Roberto Mandolini (all’epoca comandante interinale della Stazione Appia), anche lui per il reato di falso. Il ‘non doversi procedere’ per prescrizione dalla calunnia commessa ai danni dei tre agenti di polizia penitenziaria e’ stato sollecitato, infine, oltre che per Tedesco e lo stesso Mandolini, anche per il quinto imputato, il carabiniere Vincenzo Nicolardi.