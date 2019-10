Carabiniere ucciso, i Ris analizzano zaino del mediatore pusher

Prosegue l’attivita’ istruttoria nell’ indagine sull’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate la notte del 26 luglio scorso. Questa mattina nei laboratori del Ris e’ iniziata l’analisi dello zaino di Sergio Brugiatelli, il mediatore dei pusher di Trastevere, che gli venne sottratto da Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati di concorso in omicidio.

Gli specialisti dell’Arma analizzeranno anche gli oggetti contenuti nella borsa. I due americani dopo il furto contattarono Brugiatelli per un “cavallo di ritorno” in cui chiedevano soldi e droga. I risultati delle analisi arriveranno entro la fine di ottobre.