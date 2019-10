Da Ama a Atac, arriva il venerdì nero per lo sciopero delle partecipate

Sarà un venerdì di disagi per i romani, il prossimo 25 ottobre, a causa dello scioperogenerale delle società partecipate del Campidoglio.

Il nuovo terremoto in Ama e, soprattutto, gli incidenti fuori dalla sede di Roma Metropolitane, col ferimento del parlamentare Stefano Fassina e di un dipendente della municipalizzata, ha portato i sindacati sul piede di guerra. A dare l’annuncio della protesta è stato il segretario della Uil Roma e Lazio, Alberto Civica, in una conferenza stampa congiunta accanto ai colleghi di Cisl Roma e Rieti, Carlo Costantini, e Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola. Il giorno della protesta non è stato ancora fissato, ma stanno già arrivando le adesioni delle rsu delle varie società municipalizzate capitoline, da Atac ad Ama passando per Zetema, Farmacap e Multiservizi.