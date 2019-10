Tafferugli davanti a sede di Roma Metropolitane, ferito Fassina

Stefano Fassina è stato dimesso dall’ospedale San Giovanni di Roma: diagnosticato trauma toracico senza fratture o incrinature. Il deputato di Liberi e Uguali (Leu) era rimasto ferito nel corso di una manifestazione all’esterno della sede di Roma Metropolitane. Fassina, in quei momenti di tensione, sarebbe rimasto incastrato tra una porta e il muro, ed e’ poi caduto a terra riportando un trauma toracico. Portato al San Giovanni in codice rosso, il politico era stato poi dimesso in serata.

“Quello che e’ accaduto ieri a Roma e’ inaccettabile, il Governo deve riferire in aula. Bene che il ministro Lamorgese abbia detto di voler accertare le responsabilita’, ma non e’ sufficiente. Dalla questura di Roma sono arrivate solo parole di circostanza, non ci accontentiamo.

L’intervento di ieri sera e’ stato spropositato e del tutto inaccettabile. Chi ha gestito la catena di comando, chi ha dato l’ordine? Chiediamo che il Parlamento nella sua interezza dica una parola chiara”. Lo ha detto in aula alla Camera il deputato di Leu, leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, facendo riferimento agli episodi accaduti ieri nella capitale, nella sede di Roma Metropolitane, quando un gruppo di poliziotti – per scortare alcuni rappresentanti del Campidoglio – ha forzato il blocco dei lavoratori a rischio licenziamento, che protestavano fuori dalla sede. Con loro anche il deputato di Leu Stefano Fassina, rimasto ferito nel corso dell’azione.