Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di ‘Salame Veneto’ da 500 grammi prodotto da Il tagliere del Re, per la presenza di Salmonella in alcuni campioni analizzati. Il lotto in questione e’ l’1190528 (indicato anche come 0528). “Il prodotto – avvisa il ministero – non deve essere consumato e puo’ essere restituito in qualsiasi punto vendita Aldi”.