Roma, Gasparri: «Mandare a casa Raggi, è una incapace totale. Andrebbe cacciata con un certificato medico»

“I grillini sono uno scandalo di portata mondiale. Stanno uccidendo Roma. La Raggi è una incapace totale. Andrebbe cacciata con un certificato medico che ne accertasse lo stato confusionale. Sono cambiati sette volte i vertici dell’Ama a Roma ed è aumentata di sette volte la quantità di spazzatura che resta nelle strade”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“I grillini – insiste Gasparri – sono l’espressione massima dell’ignoranza e dell’incompetenza.

Cacciarli da Roma e dal governo nazionale è una priorità democratica. La rotazione di decine di assessori, le palesi dimostrazioni di inefficienza, le vicende tutt’altro che trasparenti che hanno accompagnato la Raggi personalmente e la sua giunta, il disastro della spazzatura, il naufragio della metropolitana, le stazioni chiuse, lo scioglimento delle società, gli incidenti con conseguenze sull’ordine pubblico, rappresentano – aggiunge – una macchia di rilevanza planetaria sulla storia e sulla vita di Roma. La Raggi è una vergogna assoluta. Grillo è il mandante morale di questo disastro. I

grillini meriterebbero addirittura di essere messi alla porta del sistema politico ed amministrativo democratico per la loro inconsistenza e per la loro pericolosità. A Roma bisogna ingaggiare una battaglia politica, popolare e democratica per liberare la città da questa orda di barbari”.